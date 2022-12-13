Названы самые популярные электронные книги в России в 2022 году

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Самой популярной цифровой книгой уходящего года стала — «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» под авторством Ольги Примаченко. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».

— В 2022 году №1 по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в сервисе «Литрес» стал бестселлер автора из Белоруссии Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», вышедший в 2020 году. Всего было продано более 74 тысяч экземпляров произведения, его продажи выросли на 83 процента по сравнению с 2021 годом, — говорится в сообщении.

Второе место в списке заняла книга британского классика Джорджа Оруэлла — «1984». Как уточняется, в этом году продажи книги взлетели на 45 процентов. Замыкает тройку книга Эдит Евы Эгер — «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», продажи книги в 2022 году выросли на 104 процента, сообщает ТАСС.

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