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«Упоротый кровавый клоун»: Медведев назвал истинную цель Украины в отправке миссии ЕС

Александр Афонин
Политика
«Упоротый кровавый клоун»: Медведев назвал истинную цель Украины в отправке миссии ЕС
Фото: er.ru

Украинское правительство намерено использовать миссии Евросоюза как живой щит для защиты своей энергетической инфраструктуры. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 13 декабря.

— Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь, — сказал он.

В своем Telegram-канале Медведев призвал правительства стран — участников Евросоюза отказаться от подобной просьбы украинских властей. По его словам, им не стоит соглашаться на отведенную для европейских военных роль.

До этого Дмитрий Медведев заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров позволит России довести начатую специальную военную операцию до конца без ненужных компромиссов. По его словам, подобное решение украинского лидера нужно было отметить в российских массмедиа.

Украина Дмитрий Медведев Евросоюз (ЕС)
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