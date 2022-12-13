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Песков: О выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: О выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи
Фото: Администрация президента РФ

Вывод российских войск с территории Украины до конца года не входит в планы властей. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Я вам только что ответил: об этом не может быть и речи, — цитирует его РИА Новости.

До этого Песков прокомментировал заявление Зеленского о трех шагах к миру. По его словам, так называемые три шага к миру, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, на самом деле являются шагами к продолжению боевых действий. Он уточнил, что к таким реалиям относится то, что в состав России вошли новые субъекты, которые появились в результате референдумов на этих территориях. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что без учета нового положения дел невозможно «какое-либо продвижение вперед»

Напомним, что Зеленский в обращении к лидерам стран «Большой семерки» назвал «три шага», которые приблизят мир в стране. Он предложил продолжить «достигнутую солидарность» в поставках оружия и выполнить «формулу мира», которая была предложена Киевом ранее.

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