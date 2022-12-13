Великобритания ввела новые санкции против России

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Правительство Великобритании приняло решение ввести новый пакет санкций в отношении России из-за ударов по инфраструктуре Украины. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает сайт британского правительства.

В частности, Соединенное Королевство ввело санкции в отношении 12 представителей командного состава Вооруженных сил РФ. Помимо этого, санкции введены в отношении иранских предпринимателей и чиновников, которых британское правительство обвинило в причастности к поставкам беспилотников России.

Накануне главы МИД стран Европейского союза (ЕС) в понедельник, 12 декабря, не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе. Известно, что ограничения, направленные в адрес России, будут рассмотрены на повторной встрече. Вопрос новых рестрикций обсудят на заседании комитета, которое пройдет 12 декабря в 20:00 по московскому времени.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций. По его словам, европейские страны не суверенны в вопросе санкций, поэтому, несмотря на негативный эффект, не могут по собственному желанию отказаться от них.