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Приметы и советы

Мишустин расширил состав Экспертного совета при правительстве России

Анастасия Колоскова
Общество
Мишустин расширил состав Экспертного совета при правительстве России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова, генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский и президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников вошли в состав Экспертного совета при российском правительстве. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили на сайте кабинета министров.

Распоряжение о расширении состава Экспертного совета при правительстве РФ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В число членов совета включили президента РАН Геннадия Красникова, главу «Аэрофлота» Сергея Александровского, главу «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева, советника при ректорате МГИМО Зарину Догузову и заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Анастасию Пермякову, говорится в документе.

До этого сообщалось, что российский президент Владимир Путин дал поручение кабинету министров заняться популяризацией героев отечественной истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. В поручении отмечается, что в рамках этих мер изображения таких героев следует использовать при производстве сувенирной, печатной и другой тиражированной продукции.

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