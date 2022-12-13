В МИД назвали недопониманием сообщения об отказе премьера Индии посетить Россию

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал недопониманием сообщения СМИ об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить Россию в этом году.

— Здесь есть какое-то недопонимание. Мы знаем, о чем говорил Дмитрий Песков, когда он говорил, что в этом году визит премьер-министра Индии не планируется. Я думаю, это касается текущего года, а следующий год у нас большой, открытый, там масса мероприятий международных, — сказал Руденко на полях азиатской конференции клуба «Валдай».

Замглавы МИД уточнил, что на следующий год запланированы саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, на которых представители РФ и Индии встретятся. Кроме того, добавил Руденко, запланированы двусторонние встречи. Дипломат призвал «предвосхищать события», передает Интерфакс.

Президент России Владимир Путин 16 сентября на полях саммита ШОС встретился с премьер-министром Индии. В разговоре с Моди российский лидер отметил рост товарооборота между государствами и подчеркнул, что поставки удобрений из РФ в Индию увеличились более чем в восемь раз.