Москвичей предупредили о гололедице и снеге вечером 13 декабря

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Согласно прогнозам синоптиков, в Москве после 21:00 во вторник, 13 декабря, ожидаются снег, гололедица и снежный накат. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

— По прогнозам синоптиков, после 21:00 в столице ожидаются снег, местами сильный, гололедица, снежный накат. Осадки сохранятся до утра 14 декабря. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 12 сантиметров, — говорится в сообщении.

В городском хозяйстве призвали горожан быть внимательными на улице, а автолюбителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в городском хозяйстве порекомендовали водителям по возможности перенести поездку на другой день.

До этого сообщалось, что осадки в начале этой недели в московском регионе могут побить рекорды, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.