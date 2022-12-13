Совбез Белоруссии: Внезапная проверка армии будет учитывать опыт СВО

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Во время идущей внезапной проверки ВС Белоруссии перед солдатами будут ставить задачи исходя из анализа проведения российской армией спецоперации на Украине. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович во вторник, 13 декабря.

— Будет отработан широкий спектр задач: совершение марша на большие расстояния на незнакомые участки местности, на которых будут выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов. Будет занятие огневых рубежей, выполнение огневых задач, тактических задач. Задачи будут поставлены исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции, — сказал Вольфович.

По его словам, проведение проверки постепенно будет наращиваться. В ее рамках будут проверены практически все оперативные командования, после чего будет проведен глубокий анализ, а о результатах доложат президенту, уточняется в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности 13 декабря. Руководит проверкой государственный секретариат Совета безопасности страны.

В Минобороны республики пояснили, что мероприятия будут комплексными. Войска оперативно выдвинутся в определенные районы, где осуществят инженерное оборудование, организуют охрану и оборону, а также создадут переправы через реки Неман и Березина.