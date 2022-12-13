Жители Подмосковья смогут срубить новогоднюю елку в лесных питомниках

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жители Московской области смогут срубить новогоднее дерево в лесных питомниках, которые откроются 17 декабря. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

— Такую акцию мы проводим четвертый год подряд. Наша задача действовать не только запретительными мерами — что нельзя рубить в подмосковных лесах деревья к новому году, мы даем возможность это сделать, но на специально подготовленных для этого новогодних плантациях, — заявил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

По его словам, выбрать и срубить специально выращенные ели жители Подмосковья могут в четырех лесных питомниках: Дмитровском, Сергиево-Посадском, Ульянинском и Волоколамском. Стоимость деревьев планируется сделать значительно выше базарной, говорится в сообщении.

Руководитель Комитета по взаимодействию с органами власти и общественными объединениями национальной Ассоциации организаторов мероприятий Иван Поляков рассказал, что новогодняя ель является символом того, что, несмотря на трудности, жизнь продолжается и праздники все еще объединяют людей.

Остался месяц до Нового года, а столицу уже начали украшать. 30 ноября «Вечерняя Москва» отправилась на склад новогодних иллюминаций, гирлянд и арт-объектов, которые наполнят город праздничной атмосферой уже на днях.