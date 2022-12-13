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Стало известно о нахождении замглавы Херсонской области Губаревой под домашним арестом

Георгий Соланович
Происшествия
Стало известно о нахождении замглавы Херсонской области Губаревой под домашним арестом
Фото: shutterstock

Заместитель главы Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом, от должности ее не отстранили, заявили в силовых структурах во вторник, 13 декабря.

— Пока числится, от должности не отстранена, под домашним (арестом — прим. «ВМ») находится, — передает сообщение ТАСС.

16 ноября появились сообщения о пропаже замгубернатора Херсонщины. По словам мужа Губаревой Павла, она перестала выходить на связь еще 15 числа.

В этот же день стало известно, что Губареву задержали сотрудники МВД по уголовному делу об экономическом преступлении. 18 ноября муж замглавы Херсонщины Павел Губарев заявил, что его жена вышла на свободу.

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