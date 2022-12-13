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Иммунолог Болибок: Эпидемия гриппа в России продлится до конца января

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Болибок: Эпидемия гриппа в России продлится до конца января
Фото: shutterstock

В России бушует настоящая эпидемия гриппа. Волна заболеваний в этом году началась примерно на шесть недель раньше обычного и спадет лишь к концу января. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Если обычно начало было в декабре, то сейчас — в конце октября. Это отмечается по всем странам: например, в США в прошлом месяце говорили о раннем начале и резком подъеме, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», причины такого распространения гриппа во всем мире кроются в снятии коронавирусных ограничений. Также высокая заболеваемость связана также с тем, что в последние несколько лет людям удавалось избегать вирус гриппа.

— Наша иммунная система его просто «забыла», потеряла навык борьбы с болезнью, — объясняет Болибок.

Обычно эпидемия гриппа длится не более восьми недель. Если не будет никаких новых нюансов, то текущая волна завершится уже к концу января, заключил собеседник «ВМ».

Подробнее о том, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, в большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

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