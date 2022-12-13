Иммунолог Болибок: Эпидемия гриппа в России продлится до конца января

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В России бушует настоящая эпидемия гриппа. Волна заболеваний в этом году началась примерно на шесть недель раньше обычного и спадет лишь к концу января. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
— Если обычно начало было в декабре, то сейчас — в конце октября. Это отмечается по всем странам: например, в США в прошлом месяце говорили о раннем начале и резком подъеме, — заявил он.
По словам собеседника «ВМ», причины такого распространения гриппа во всем мире кроются в снятии коронавирусных ограничений. Также высокая заболеваемость связана также с тем, что в последние несколько лет людям удавалось избегать вирус гриппа.
— Наша иммунная система его просто «забыла», потеряла навык борьбы с болезнью, — объясняет Болибок.
Обычно эпидемия гриппа длится не более восьми недель. Если не будет никаких новых нюансов, то текущая волна завершится уже к концу января, заключил собеседник «ВМ».
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