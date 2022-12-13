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Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Евгений Белоусов
Финансы
Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро впервые с конца мая преодолел планку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на вторник, 13 декабря.

К 17:11 по московскому времени евро подорожала на 70 копеек, до 67,07 рубля, следует из данных на сайте биржи. Курс доллара при этом прибавил 25 копеек, поднявшись до 63,05.

В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей. Насколько необходим возврат таких банкнот, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что к Новому году не стоит ждать значительного ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Он предположил, что курс валют через месяц останется примерно таким же, как сейчас.

20 ноября главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что покупка валют дружественных стран в виде облигаций до нового года станет хорошим вложением средств. По его словам, наиболее перспективным будет приобретение китайского юаня.

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