Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

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Курс евро впервые с конца мая преодолел планку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на вторник, 13 декабря.

К 17:11 по московскому времени евро подорожала на 70 копеек, до 67,07 рубля, следует из данных на сайте биржи. Курс доллара при этом прибавил 25 копеек, поднявшись до 63,05.

В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей. Насколько необходим возврат таких банкнот, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

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