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Кириенко: Более 150 активистов ОНФ ушли добровольцами в зону спецоперации

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кириенко: Более 150 активистов ОНФ ушли добровольцами в зону спецоперации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 150 активистов Общероссийского Народного фронта (ОНФ) ушли добровольцами в зону специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Помимо этого, Кириенко выразил слова благодарности волонтерам ОНФ, которые шли за военнослужащими, — «вытаскивая детей из подвалов, раздавая гуманитарную помощь, рискуя своей жизнью наравне с бойцами, и спасли без преувеличения тысячи», передает ТАСС.

До этого сопредседатель Российского союза боевых искусств и зампредседателя правительства Юрий Трутнев рассказал, что в зону СВО на Украине отправятся порядка ста спортсменов. Среди них — мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта.

Специальная военная операция на Украине дала толчок к развитию необычных тенденций в обществе. Теперь даже вчерашние заклятые враги из соперничающих футбольных группировок объединились в боевые батальоны, чтобы помочь ребятам, сражающимся против националистов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чем занимаются на фронте бывшие хулиганы и как им удается избежать распрей внутри отрядов.

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