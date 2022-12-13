Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пентагон оценил активность Белоруссии на границе с Украиной

Юлия Курганова
В мире
Пентагон оценил активность Белоруссии на границе с Украиной
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты пока не видят активности Белоруссии на границе с Украиной. Об этом сообщил во вторник, 13 декабря, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

— Прямо сейчас мы не видим какой-то назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии возле границы с Украиной, — цитирует его ТАСС.

Силовой блок Белоруссии готов реагировать на сложную военно-политическую обстановку в регионе. Об этом 13 декабря сообщил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович. Он отметил, что напряженная ситуация складывается не только в восточноевропейском регионе, но и во всем мире.

В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности 13 декабря. Руководит проверкой государственный секретариат Совета безопасности страны. В Минобороны республики пояснили, что мероприятия будут комплексными. Войска оперативно выдвинутся в определенные районы, где осуществят инженерное оборудование, организуют охрану и оборону, а также создадут переправы через реки Неман и Березина.

Белоруссия Украина Граница Пентагон США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте