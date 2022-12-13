Пентагон оценил активность Белоруссии на границе с Украиной

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Соединенные Штаты пока не видят активности Белоруссии на границе с Украиной. Об этом сообщил во вторник, 13 декабря, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

— Прямо сейчас мы не видим какой-то назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии возле границы с Украиной, — цитирует его ТАСС.

Силовой блок Белоруссии готов реагировать на сложную военно-политическую обстановку в регионе. Об этом 13 декабря сообщил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович. Он отметил, что напряженная ситуация складывается не только в восточноевропейском регионе, но и во всем мире.

В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности 13 декабря. Руководит проверкой государственный секретариат Совета безопасности страны. В Минобороны республики пояснили, что мероприятия будут комплексными. Войска оперативно выдвинутся в определенные районы, где осуществят инженерное оборудование, организуют охрану и оборону, а также создадут переправы через реки Неман и Березина.