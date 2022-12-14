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Приметы и советы

Народный календарь. Что можно делать в Варварин день, 17 декабря

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Что можно делать в Варварин день, 17 декабря
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Православная церковь 17 декабря чтит память христианской великомученицы Варвары Илиопольской. Эта святая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти.

В этот день можно мыть посуду, готовить и убирать. Но с этой даты вводился запрет на женские работы (ткачество и прядение). На Варвару желательно посетить церковь и помолиться святой. Если такой возможности нет, то можно помолиться и дома. Старайтесь на Варвару ни с кем не ругаться и не сквернословить.

Варвара Илиопольская — женская заступница. Ей молились бездетные женщины, прося помочь забеременеть. Также к святой обращались с просьбой подарить здоровье детям.

Наши предки верили, что с Варвариного дня по земле начинает ходить Дедушка Мороз — старик с длинной седой бородой. Стоит ему вдохнуть поглубже, как все на земле замерзает и инеем покрывается. Скажет Дед Мороз слово — и снег пойдет, топнет ногой — в лесу деревья затрещат.

Приметы погоды:

Если за окном мороз, то холодная погода продлится еще долго.

Красный закат — к ясной погоде.

Облачная погода предвещает снег.

Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что можно делать в Варварин день, 17 декабря

Именины отмечают: Варвара, Геннадий, Серафим, Иван, Ульяна, Яна.

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