Народный календарь. Что можно делать в Варварин день, 17 декабря

Православная церковь 17 декабря чтит память христианской великомученицы Варвары Илиопольской. Эта святая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти.
В этот день можно мыть посуду, готовить и убирать. Но с этой даты вводился запрет на женские работы (ткачество и прядение). На Варвару желательно посетить церковь и помолиться святой. Если такой возможности нет, то можно помолиться и дома. Старайтесь на Варвару ни с кем не ругаться и не сквернословить.
Варвара Илиопольская — женская заступница. Ей молились бездетные женщины, прося помочь забеременеть. Также к святой обращались с просьбой подарить здоровье детям.
Наши предки верили, что с Варвариного дня по земле начинает ходить Дедушка Мороз — старик с длинной седой бородой. Стоит ему вдохнуть поглубже, как все на земле замерзает и инеем покрывается. Скажет Дед Мороз слово — и снег пойдет, топнет ногой — в лесу деревья затрещат.
Приметы погоды:
Если за окном мороз, то холодная погода продлится еще долго.
Красный закат — к ясной погоде.
Облачная погода предвещает снег.
Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Варвара, Геннадий, Серафим, Иван, Ульяна, Яна.