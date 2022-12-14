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Пассажира поезда Владивосток — Москва будут судить за избиение попутчика чайной ложкой

Юлия Курганова
Происшествия
Пассажира поезда Владивосток — Москва будут судить за избиение попутчика чайной ложкой
Фото: shutterstock

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении пассажира поезда Владивосток — Москва, его обвиняют в избиении попутчика чайной ложкой. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Следователи окончили расследование дела в отношении 34-летнего красноярца, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при помощи чайной ложки.

— Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — рассказали в пресс-службе.

Обвиняемый возвращался домой после трудовой вахты в коммерческой организации. Между ним и соседом по купе произошел конфликт, в ходе которого мужчина два раза ударил попутчика чайной ложкой по лицу. В результате у пострадавшего была рассечена щека и повреждена носовая пазуха. Раненого мужчину доставили в больницу, медики наложили ему несколько швов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Полиция задержала агрессора и доставила в отделение полиции города Шилка. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает агентство «Москва».

14 декабря сообщалось, что сын до смерти избил мать в Алтайском крае за чрезмерное употребление алкоголя. Суд приговорил его к семи годам колонии. 34-летний мужчина поссорился с матерью из-за того, что она длительное время употребляла спиртные напитки.

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