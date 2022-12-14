Пострадавший в давке в Сеуле и потерявший друга молодой человек свел счеты с жизнью

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Полиция Южной Кореи обнаружила тело учащегося старшей школы, который пострадал в давке во время празднования Хэллоуина в центре Сеула 29 октября. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило агентство Yonhap.

— Предполагается, что он покончил с собой, — рассказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов предсмертную записку не нашли, признаки внешнего насилия отсутствовали. Сообщается, что молодому человеку не было 20 лет. Его нашли мертвым в понедельник, 12 декабря, после непродолжительных поисков. Родственники подали заявление об исчезновении старшеклассника.

В настоящее время полицейские ведут работу по установлению причин инцидента. Отмечается, что молодой человек потерял друга в давке во время празднования Хэллоуина и пострадал сам — ему была оказана медицинская помощь.

Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на 30 октября в сеульском районе Итхэвон, где на мероприятия по случаю Хеллоуина собрались десятки тысяч человек. Среди них были в том числе и туристы, жертвами трагедии стали 26 иностранных граждан, в том числе четверо россиянок.