Синоптики предупредили москвичей об обильном снегопаде 14 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 14 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, целый день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

До этого сообщалось, что осадки в начале этой недели в Московском регионе могут побить рекорды, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В предстоящие выходные, 17 и 18 декабря, москвичей ждет нормальная зимняя погода, а днем накануне столицу накроет очередной снегопад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.