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Стало известно, какие посылки поступают в пункты сбора подарков «Москва помогает»

Георгий Соланович
Город
Стало известно, какие посылки поступают в пункты сбора подарков «Москва помогает»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Жители столицы приносят в пункты сбора новогодних подарков «Москва помогает» сладости, детские игрушки, книги и теплые вещи. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских мероприятий «Московские сезоны» в среду, 14 декабря.

В пресс-службе пояснили, что подарки в пунктах сбора можно отправить как участникам спецоперации на Украине, так и детям, проживающим в новых регионах РФ.

Так, военным горожане чаще всего отправляют носки, теплые варежки, средства личной гигиены и открытки с пожеланиями.

— Посетители приносят подарки для наших военных и благодарят нас за то, что мы организовали этот сбор, чтобы каждый смог поделиться своим теплом с теми, кто сейчас защищает всех нас. Некоторые спрашивают, что особенно будет приятно получить нашим военным в предновогодние дни, и планируют прийти к нам еще раз, — рассказали волонтеры акции «Москва помогает».

Среди детских подарков, продолжили в пресс-службе, лидируют сладкие новогодние наборы, детские игрушки и книги.

Штабы «Москва помогает» открылись в конце ноября на 48 площадках столицы. Пункты сбора работают день с 10:00 до 19:00 Отправка подарков состоится в январе 2023 года.

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