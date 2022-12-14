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Благотворительная ярмарка «Московского долголетия» пройдет в саду имени Баумана

Лейла Алиева
Город
Благотворительная ярмарка «Московского долголетия» пройдет в саду имени Баумана
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Старая Басманная улица, 15Ас4 Карта всех событий

Благотворительная выставка-ярмарка в помощь тяжелобольным и раненым детям, откроется в саду имени Н. Э. Баумана. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— В преддверии новогодних праздников участники проекта «Московское долголетие» поддерживают мобилизованных москвичей и дарят частичку своей любви, а также помогают маленьким детям, живущим на новых территориях. Акция «Поделись теплом» и идея проведения благотворительной выставки-ярмарки возникли по инициативе самих участников проекта, — рассказал он.

На мероприятии будут представлены изделия ручной работы, созданных участниками проекта в рамках занятий по рисованию, художественно-прикладному творчеству, вязанию, рукоделию. Также горожане смогут сделать пожертвование в международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь доктора Лизы», а в подарок они получат новогодние игрушки, украшения для дома, аксессуары и вязаные вещи.

Выставка пройдет 15 декабря с 14:00 до 21:00 и 16–18 декабря — с 10:00 до 21:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благотворительная акция «Поделись теплом» стартовала в Москве 1 декабря. Чтобы присоединиться к ней, любому желающему необходимо связать теплые мужские вещи — носки, варежки, шапки, свитеры, а затем передать их в отделы проекта «Московское долголетие».

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