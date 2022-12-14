Фото: whitehouse

Президенту США Джо Байдену необходимо перестать выдавать желаемое за действительное и сосредоточиться на том, чтобы стороны конфликта вокруг Украины пришли к мирным переговорам. Такое мнение высказала бывший офицер разведывательного управления американского Минобороны Ребекка Коффлер.

— Здравый смысл подсказывает, что конфликт необходимо прекратить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования, — отметила она.

Коффлер подчеркнула, что цена этого конфликта с позиций человеческих жизней и потраченных средств несоизмерима.

По словам бывшей разведчицы, обязательства Вашингтона обеспечивать Киев вооружением не решает ситуацию. Она пояснила, что запасы оружия США находятся на грани истощения, а в бюджете государства наблюдаются прорехи. Коффлер убеждена, что американцы давно ожидают мирного завершения конфликта. При этом лидер страны помогает разжигать его новые очаги, ориентируясь на мотивы, которые далеки от реальности.

Столь же далеки от реального положения дел, по ее мнению, запросы его украинского коллеги Владимира Зеленского. Бывший офицер назвала его требование вести переговоры только с «новым президентом» РФ несерьезными, пишут «Известия».

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что правительство Соединенных Штатов может уже на этой неделе объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.