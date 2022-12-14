Российские блогеры потеряли до 80 процентов дохода за год

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Доходы блогеров к декабрю 2022 года упали до 80 процентов. Об этом сообщили в коммуникационных агентствах.

По данным специалистов, самое сильное падение ощутили те авторы контента, которые недостаточно известны широкой аудитории. Также падение было зафиксировано в тех сферах, где преобладали иностранные рекламодатели, пояснила основатель агентства LVL UP Ирина Кобеляцкая.

По словам директора по digital&social media коммуникационного агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, сокращение доходов было вызвано отключением монетизации, блокировкой социальных сетей и многими другими факторами.

Падение дохода также подтвердили сами представители блогерской профессии. Как рассказал блогер Wylsacom (Валентин Петухов), он получает от видеохостинга YouTube в среднем в 10 раз меньше, чем было раньше, передает газета «Известия».

Недавно стало известно, что блогер Даня Милохин находится в бедственном финансовом положении. Интернет-площадки, на которых он работал, перестали приносить ему привычный доход. Так как зарабатывать деньги по-другому молодой человек не умеет, ему пришлось переехать в Европу, чтобы строить карьеру там.