Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Назван продукт, который за месяц ускорит метаболизм

Ника Комкова
Общество
Назван продукт, который за месяц ускорит метаболизм
Фото: Unsplash

Метаболизм напрямую влияет на способность организма быстро худеть. Его скорость частично определяют факторы, которые не поддаются контролю: возраст, генетика и гормоны. Однако здоровое питание, основанное на диете с высоким содержанием белка, поможет разогнать обмен веществ.

Суперпродуктами называют еду с максимальным количеством пользы для организма. Бобовые, по мнению экспертов, относятся к этой категории.

Диетолог Лиза Ричардс рассказала обо всех преимуществах бобовых и раскрыла причину, почему они помогают худеть, пишет американское издание SheFinds.

Питательные продукты, к которым относятся фасоль, горох и чечевица, стоит класть в тарелку каждый день, если нужно ускорить метаболизм, заявила Ричардс. Бобовые содержат большое количество белка, клетчатки и минералов.

Клетчатка в бобовых, по словам доктора, может творить чудеса с метаболизмом, если включить этот суперпродукт в рацион на регулярной основе. Феномен объясняется тем, что клетчатка требует от организма усердной работы, чтобы расщепить ее и переварить сами бобовые. Чем усерднее организм работает над перевариванием пищи, тем быстрее становится метаболизм.

— Это означает, что организм сжигает больше калорий только в процессе пищеварения, — объяснила она.

Также бобовые считаются постными белками. Это значит, что они дают организму необходимые вещества без лишнего жира и пустых калорий.

Суперпродукт надолго дает чувство сытости, позволяя обходиться без перекусов между приемами пищи.

Ранее американский диетолог назвал тип углеводов, от которых стоит отказаться раз и навсегда. Употребление таких продуктов грозит набором веса и дисбактериозом.

Здоровье Похудение Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте