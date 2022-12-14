Назван продукт, который за месяц ускорит метаболизм

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Метаболизм напрямую влияет на способность организма быстро худеть. Его скорость частично определяют факторы, которые не поддаются контролю: возраст, генетика и гормоны. Однако здоровое питание, основанное на диете с высоким содержанием белка, поможет разогнать обмен веществ.

Суперпродуктами называют еду с максимальным количеством пользы для организма. Бобовые, по мнению экспертов, относятся к этой категории.

Диетолог Лиза Ричардс рассказала обо всех преимуществах бобовых и раскрыла причину, почему они помогают худеть, пишет американское издание SheFinds.

Питательные продукты, к которым относятся фасоль, горох и чечевица, стоит класть в тарелку каждый день, если нужно ускорить метаболизм, заявила Ричардс. Бобовые содержат большое количество белка, клетчатки и минералов.

Клетчатка в бобовых, по словам доктора, может творить чудеса с метаболизмом, если включить этот суперпродукт в рацион на регулярной основе. Феномен объясняется тем, что клетчатка требует от организма усердной работы, чтобы расщепить ее и переварить сами бобовые. Чем усерднее организм работает над перевариванием пищи, тем быстрее становится метаболизм.

— Это означает, что организм сжигает больше калорий только в процессе пищеварения, — объяснила она.

Также бобовые считаются постными белками. Это значит, что они дают организму необходимые вещества без лишнего жира и пустых калорий.

Суперпродукт надолго дает чувство сытости, позволяя обходиться без перекусов между приемами пищи.

Ранее американский диетолог назвал тип углеводов, от которых стоит отказаться раз и навсегда. Употребление таких продуктов грозит набором веса и дисбактериозом.