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Более 28 тысяч школьников Москвы написали пробные ЕГЭ по химии и обществознанию

Полина Долганова
Город
Более 28 тысяч школьников Москвы написали пробные ЕГЭ по химии и обществознанию
Фото: АГН Москва

В столичных школах состоялись общегородские контрольные работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии и обществознанию. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.

Так, в пробниках по химии участвовали свыше 4,5 тысячи школьников, а тестирование по обществознанию прошли более 24 тысяч человек.

— Свои результаты участники узнают не позднее 27 декабря в личном кабинете на mos.ru. Следующие тренировочные мероприятия в формате ЕГЭ пройдут в четверг, 15 декабря, по физике, географии и письменной части английского языка, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

В текущем учебном году контрольные работы впервые проходят по всем предметам в пунктах проведения экзаменов и в школах. В тестировании могут принять участие те школьники, которые зарегистрировались на ЕГЭ по данным предметам.

Итоговое сочинение для выпускников школ прошло в российских регионах в среду, 7 декабря. О главных ошибках при его написании рассказала старший разработчик образовательных программ по русскому языку компании MAXIMUM Education Ксения Безрукова. Она подчеркнула, что в сочинении требуется продемонстрировать соответствие произведения выбранной теме, для чего нужно ответить на вопрос: «Как помогает раскрыть тему эта книга?».

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