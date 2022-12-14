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Эстафета талантов для школьников «Что можешь ты?» стартовала в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Эстафета талантов для школьников «Что можешь ты?» стартовала в Москве
Фото: Pexels

Московский образовательный канал запустил эстафету талантов «Что можешь ты?», в котором может принять участие любой столичный дошкольник, школьник или студент колледжа, занимающийся в городских кружках и секциях дополнительного образования. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила руководитель PR-службы Департамента образования и науки города Москвы Наталья Цымбаленко.

— Московские школьники активно посещают разнообразные дополнительные занятия: сегодня в столице работает более 130 тысяч кружков и секций. Причем более 83 процента ребят занимается бесплатно за счет города. Педагоги дополнительного образования в школах и дворцах творчества помогают детям развивать таланты, обретать уверенность в себе через любимое занятие, что помогает многим даже определиться с будущей профессией, — отметила она.

По словам Цымбаленко, проект демонстрирует высокий уровень учеников, занимающихся дополнительным образованием. Она призвала юных москвичей присылать свои видео, а их семьи — принять участие в создании роликов.

Для участия в эстафете необходимо записать короткое видео, которое демонстрирует особый талант или навык, который удалось развить во время посещения секций и кружков допобразования столицы.

Ролик можно прислать в форму обратной связи на сайте «Школа. Москва» или же разместить на странице в социальных сетях «Вконтакте» либо «Одноклассники» с хештегами #МосОбр и #ЧтоМожешьТы?

Зимой на природных территориях столицы организовывают катки, лыжные трассы и ледяные горки, где горожане могут принять участие в квестах, играх и мастер-классах. О программе на зиму этого сезона рассказали в Мосприроде.

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