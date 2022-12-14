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ТАСС: Послание Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году

Полина Долганова
Общество
ТАСС: Послание Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году
Фото: Администрация президента РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию России может состояться уже в следующем, 2023 году. Об этом рассказал источник ТАСС.

— Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет, — передает сообщение агентство.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большой пресс-конференции президента России до Нового года не планируется. По его словам, в Кремле рассчитывают, что Путин найдет время на общение с представителями средств массовой информации. В прошлом году большая пресс-конференция лидера Российской Федерации состоялась 23 декабря.

В конце ноября 2022 года пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию России. По его словам, дата пока не определена. Он добавил, что Кремль поставит общественность в известность, как только точные сроки оглашения послания станут известны.

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