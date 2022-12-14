Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт по фондовому рынку Бабин дал прогноз относительно курса рубля к концу года

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт по фондовому рынку Бабин дал прогноз относительно курса рубля к концу года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Велика вероятность того, что к концу декабря рубль подешевеет ко всем валютам в силу повышенного спроса на иностранную валюту. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Он пояснил, что спрос на иностранную валюту традиционно растет к концу года. Он обусловлен увеличением бюджетных трат на региональном и федеральном уровне из-за необходимости совершить их до января.

Он добавил, что также повышается востребованность импортных товаров и заграничных поездок, хотя в этом году данный фактор и ослабил свое воздействие.

Бабин также отметил, что экспортные поступления продолжают уменьшаться с пиковых уровней, поскольку нефтяные цены находятся недалеко от годовых минимумов, передает РИАМО.

Ранее доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виталий Пелешенко отметил, что текущие цены на нефть ослабляют рубль. Так, топливо отечественной марки Urals опустилось в цене до 57 долларов, передает издание argumenti.ru.

В ближайшее время евро может перешагнуть отметку в 70 рублей. Однако в следующем году с большой долей вероятности евро ждет значительное падение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

Нефть Евро Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте