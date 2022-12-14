Эксперт по фондовому рынку Бабин дал прогноз относительно курса рубля к концу года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Велика вероятность того, что к концу декабря рубль подешевеет ко всем валютам в силу повышенного спроса на иностранную валюту. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Он пояснил, что спрос на иностранную валюту традиционно растет к концу года. Он обусловлен увеличением бюджетных трат на региональном и федеральном уровне из-за необходимости совершить их до января.

Он добавил, что также повышается востребованность импортных товаров и заграничных поездок, хотя в этом году данный фактор и ослабил свое воздействие.

Бабин также отметил, что экспортные поступления продолжают уменьшаться с пиковых уровней, поскольку нефтяные цены находятся недалеко от годовых минимумов, передает РИАМО.

Ранее доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виталий Пелешенко отметил, что текущие цены на нефть ослабляют рубль. Так, топливо отечественной марки Urals опустилось в цене до 57 долларов, передает издание argumenti.ru.

В ближайшее время евро может перешагнуть отметку в 70 рублей. Однако в следующем году с большой долей вероятности евро ждет значительное падение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.