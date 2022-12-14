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Украина вошла в число опаснейших стран для журналистов

Анастасия Колоскова
В мире
Украина вошла в число опаснейших стран для журналистов
Фото: shutterstock

Украина заняла второе место в списке наиболее опасных для работы журналистов стран, уступив пальму первенства Мексике. Об этом свидетельствуют данные итогового годового отчета международной неправительственной организации «Репортеры без границ».

— После двух лет относительной передышки и исторически низких показателей число журналистов, убитых в связи со своей работой, выросло на 18,8 процента в 2022 году, — отмечает организация.

При этом аналитики подчеркнули, что одной из причин такого роста стали события на Украине.

В отчете утверждается, что наиболее опасным государством для журналистов уже четвертый год подряд остается Мексика. За последний год там убили 11 сотрудников СМИ. Украина заняла второе место с восемью погибшими журналистами, передает РИА Новости.

Французский волонтер и журналист Адриан Боке, отправившийся на Украину развозить лекарства по гражданским больницам, стал свидетелем преступлений киевского режима. О них он рассказал правду миру. Теперь жизнь Боке в опасности, но корреспонденты «Москвы Вечерней» смогли встретиться с журналистом и узнать, каково сейчас быть честным человеком в западном мире.

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