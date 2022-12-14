В России выявили 7532 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На территории России за прошедшие сутки выявили 7532 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

При этом официально подтверждено 55 летальных исходов, связанных с заболеванием. Кроме того, за минувшие 24 часа 1607 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 1675 человек, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно в Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. Почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

До этого иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что самой распространенной линией коронавируса является «омикрон», однако в рамках этой линии существует большое количество разновидностей. При этом коронавирус в России, по сути, не отличается от вариантов в других странах.