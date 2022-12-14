Цветовые акценты, перья и бархат: в чем встречать Новый год Водяного кролика каждому знаку Зодиака

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Стать фаворитом Водяного Кролика и привлечь в 2023 году удачу и успех каждому знаку зодиака поможет правильно подобранный лук. Об этом рассказала астролог Полина Барлова.

Овен

Представители данного знака отличаются своей яркостью и активностью, а понравиться Кролику им помогут мягкие оттенки. Также Овнам не рекомендуется экономить на себе и приобретать то, что им хочется.

Телец

Астролог посоветовала отдать предпочтение юбкам и платьям, а также использовать натуральные оттенки и материалы. Украшение также лучше приобрести с натуральным камням.

Близнецы

Наряд на Новый год для Близнецов должен быть смелый, не стесняющий движений в активных танцах. Красный, черный или белый, но с яркими цветовыми акцентами.

Рак

Им лучше одеться в белый, серебристый или серый наряд, блестки также принесут удачу и тепло в дом Раков. Чистота в образе — чистота в душе. Перья и мягкая накидка на плечи дополнят образ.

Лев.

Львам больше подойдет золотой блеск, однако тратить на свой лук большие суммы не стоит.

Дева

Представителям этого знака зодиака следует приобрести элегантный шарфик на шею и новую сумку. Даже если в саму ночь празднования обновки и не пригодится, то удачу и порядок в делах добавят.

Весы

Мягкую женственность в новогоднюю ночь нужно разбавить дерзостью и сексуальностью в образе. Весам стоит надеть что-то, что для них не очень свойственно, попробовать новое. И это новое с легкостью войдет в 2023 год.

Скорпион

Глубокий синий наряд поможет Скорпионам привлечь успех в Новом году. Фигуру следует подчеркнуть струящимися тканями. Браслеты, на которых хочется остановить взгляд, и благородные серьги — то, что нужно. Из оттенков выбрать можно цвет изумруда или бордо.

Козерог

В своем образе Козерогам нужно совместить женственность, сексуальность с лаконичностью и практичностью. При этом лучше исключить кислотные и яркие неестественные оттенки.

Водолей

Водолеи предпочитают одеваться как пожелает того душа, но в праздник лучше обойтись голубым и синим вместо фиолетового, а одежду подобрать сдержанную.

Рыбы

Рыбам подойдут морские оттенки, оливковый, серебристый, передает портал «7дней».

Недавно астролог Анна Гусева рассказала, каким будет 2023 год. По ее словам позитивные изменения ждут россиян только ближе к лету.