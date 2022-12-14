Как бюджетно украсить дом к Новому году

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В Новый год хочется, чтобы дома царила сказочная атмосфера. «Вечерняя Москва» узнала пять способов бюджетно украсить жилье, которые помогут встретить праздник в уюте.

Так, дизайнер интерьера предложила украсить дом самодельным венком.

Что понадобится?

30 самоклеящихся снежинок.

Картон с плотной фактурой.

Пять листов белой бумаги формата А4.

Крючок, чтобы повесить венок на стену.

Клей.

Как сделать?

Нарисовать на картоне «бублик».

Вырезать рисунок.

Обклеить диск белой бумагой.

Разместить на конструкции снежинки.

Присоединить ленточку на тыльную часть круга.

Также для дома можно создать красивый новогодний букет из еловых веток.

Что понадобится?

Еловые ветки из парков или с елочного базара.

Набор украшений и гирлянд.

Как сделать?

Уместить елки в вазу.

Завернуть вазу в декоративную ленту.

Украсить букет гирляндами и бусами.

Кроме того, украсить квартиру можно гирляндой из шишек.

Что понадобится?

Шишки.

Шурупы.

Джутовый шпагат.

Как сделать?

Промыть шишки и высушить их.

Внедрить в основание шуруп.

Отправить шишки в разогретую до 200 градусов духовку.

Продеть веревку в кольца шурупов.

Насаживать шишки вместе с елочными игрушками и сушеными фруктами.

Антонова также предложила использовать в качестве украшения гирлянду-занавес. Такой декоративный элемент можно купить в магазине за 400–600 рублей.