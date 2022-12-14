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Дептранс предупредил об увеличении числа поездок на личном транспорте в Москве с 19 декабря

Полина Долганова
Город
Дептранс предупредил об увеличении числа поездок на личном транспорте в Москве с 19 декабря
Фото: «Вечерняя Москва»

С 19 декабря поездок на личном транспорте в Москве станет больше, а пик загруженности на дорогах будет наблюдаться в период с 22 по 28 декабря. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В дептрансе уточнили, что вечерние часы пик будут начинаться около 15:00 и продолжаться до 20:30.

Затруднения в движении транспорта ожидаются в ЦАО и около крупных торговых центров. В связи с этим москвичам рекомендовали заранее подумать о подарках близким.

С 31 декабря в городе станет свободнее из-за официального начала выходных дней. В начале января загруженность на дорогах не будет превышать трех баллов. Траффик восстановится в середине месяца.

14 декабря сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе на уровне 9 баллов. Движение затруднено из-за большого количества снега на дорогах, снижения общих скоростей и мелких аварий. В настоящее время движение затруднено на шоссе Энтузиастов, а также на Каширском и Ярославском шоссе.

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