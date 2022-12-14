Инфекционист Чуланов назвал главную ошибку, которую совершают заболевшие гриппом

Фото: Depositphotos

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал главную ошибку, которую совершают многие заболевшие гриппом.

Так, многие переносят болезнь на ногах, а первые три дня нужно провести в постели, чтобы избежать осложнений.

— В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40–60 процентов). Успех борьбы организма с вирусом гриппа во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы, — отметил он в комментарии aif.ru.

В эти дни нужно много пить, есть легкую жидкую пищу. Физические и умственные нагрузки противопоказаны, включая длительный просмотр телевизора и использование гаджетов. Также нужно отказаться от алкоголя.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков отметил, что гражданам, которые заподозрили у себя грипп или коронавирус, важно как можно быстрее пройти тестирование, передает Nation news.

В России бушует настоящая эпидемия гриппа. Волна заболеваний в этом году началась примерно на шесть недель раньше обычного и спадет лишь к концу января. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.