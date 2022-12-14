Диетолог Павличенко назвала продукты, которые могут вызывать зависимость

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Врач-терапевт, диетолог Светлана Павличенко перечислила продукты, которые могут вызывать зависимость.

Так, соль — хороший консервант и усилитель вкуса. У человека развивается привычка употреблять соленые продукты. При этом, человек может легко отказаться от соли, когда возникает необходимость, например, при лечебной коррекции питания.

Так называемые «жирные продукты» почти всегда также содержат большое количество рафинированных углеводов (например, картофельные чипсы, пицца, или печенье). Такая еда вызывает привыкание и переедание, что ведет к набору лишнего веса.

Кофеин является эталонным пищевым компонентом, вызывающим зависимость. При его употреблении развивается постепенная потребность в увеличении дозы, а также психологическая потребность.

Кроме того, у многих возникает зависимость от сладкого. При отказе от сладкого возникает раздражительность, тревожность, неудовлетворенность, передает aif.ru.

До этого диетолог Оксана Михалева рассказала, что пить кофе можно не всем. Беременным, детям, кормящим, а также людям с проблемами сердца кофе может навредить. Его рекомендуется пить с 12 лет, но не больше одной кружки в день, передает ФАН.

Американские психологи с помощью исследования доказали, что продукты с высокой степенью обработки, вроде мороженого и чипсов, вызывают у человека зависимость. О том, какая еда еще может обладать таким эффектом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.