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Специалисты разных профессий рассказали, что ненавидят в клиентах больше всего

Полина Долганова
Общество
Специалисты разных профессий рассказали, что ненавидят в клиентах больше всего
Фото: shutterstock

Более 35 процентов специалистов не вернутся к клиенту снова, если он будет «стоять над душой» во время работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».

В исследовании принимали участие такие специалисты, как клинеры, сантехники, электрики и многие другие. Всего было опрошено 3235 человек.

Так, 35,4 процента респондентов заявили, что они не любят, когда за их работой пристально следят за спиной.

Около 20 процентов специалистов отметили, что они не вернутся к клиентам, которые командуют. Еще 18,8 процента опрошенных заявили, что не любят, когда заказчик выпрашивает скидку.

В антирейтинг также попали такие варианты, как непунктуальность и изменение отзыва после публикации.

Главным качеством хорошего клиента специалисты назвали спокойствие и умение не «стоять над душой».

Недавно карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о том, какие профессии являются самыми востребованными в канун Нового года. Эксперт отметил, что представители ряда профессий могут рассчитывать на высокий заработок в этот период. Среди них в первую очередь актеры, исполняющие роли новогодних персонажей, ведущие и артисты.

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