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Комбата из бригады «Черных запорожцев» ВСУ уничтожили под Авдеевкой

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Комбата из бригады «Черных запорожцев» ВСУ уничтожили под Авдеевкой
Фото: Минобороны РФ

Российская армия ликвидировала командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады украинских войск имени Черных запорожцев. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным российских военкоров, Андрея Верхогляда ликвидировали рядом с Авдеевкой, передает «Российская газета».

13 декабря полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что город Марьинка в Донецкой народной республике находится в плотном кольце российской армии. Сотрудник правоохранительных органов добавил, что российские войска контролируют трассу на Красногоровку в Марьинке.

После прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, украинская армия может начать наступление на нескольких направлениях. Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будут находиться ВСУ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владимир Гундаров.

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