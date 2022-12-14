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Свыше 30 процентов россиян перейдут на фастфуд в новогодние каникулы

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Свыше 30 процентов россиян перейдут на фастфуд в новогодние каникулы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Каждый третий (35 процентов) респондент собирается отказаться в праздники от привычных новогодних блюд в пользу фастфуда. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club.

— Каждый четвертый опрошенный (24 процента) планирует заказывать в январские каникулы суши и пиццу, каждый пятый (19 процентов) — бургеры и картошку фри, примерно столько же респондентов (17 процентов) — шашлык, вок, шаурму, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в новогодние каникулы большинство (83 процента) собираются посидеть с семьей и друзьями за праздничным столом, не ограничивая себя в еде; 66 процентов опрошенных планируют попробовать новые блюда в эти дни и не думать о правилах питания.

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