Более 200 классов в петербургских школах перевели на дистанционное обучение

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В Северной столице все больше заболевших гриппом и ОРВИ. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова сообщила, что уровень недельного эпидпорога для детей 7–14 лет превышен на 71,1 процента.

Как рассказали в комитете образования, по информации на понедельник, 12 декабря, в 59 школах на обучение с применением дистанционных образовательных технологий перевели 201 класс, передает издание «Невские новости».

На входе в учреждения образования детям измеряют температуру. При первых признаках ОРВИ ребенка отправляют домой.

При отсутствии 20 процентов учеников в классе вводят карантин.

Ранее врач Андрей Осипов сообщил, что в настоящее время свиной грипп диагностируется у всех возрастных групп, в том числе у детей раннего возраста, подростков и людей старшего возраста, передает RT.

В России бушует настоящая эпидемия гриппа. Волна заболеваний в этом году началась примерно на шесть недель раньше обычного и спадет лишь к концу января. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.