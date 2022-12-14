Названы две ошибки в уходе за волосами, которые ведут к их потере

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Волосы могут редеть по многим причинам. Среди них — генетика, старение и стресс, но также причиной выпадения может быть неправильный уход. Эксперты назвали две главные ошибки ухода, которые почти всегда ведут к истончению и потере волос, пишет британское издание SheFinds.

Ошибка 1: конский хвост и горячая вода

Чтобы избежать выпадения волос, не стоит часто завязывать их в тугой хвост и мыть в очень горячей воде, считает соучредительница Lily Hair Джин Лопес. По словам эксперта, прическа в виде тугого хвоста способствует тому, что со временем они редеют и могут больше не вырасти.

Использование нагревательных приборов по степени вреда аналогично мытью волос в горячей воде. Высокая температура разрушает натуральные масла на поверхности волоса, фолликулы раскрываются и теряют питательные вещества, объяснила Лопес.

Она посоветовала отказаться от частого завязывания волос в тугой хвост, и всегда завершать мытье головы ополаскиванием в холодной воде, чтобы волосяные чешуйки закрылись.

Ошибка 2: не лечить перхоть

Здоровая кожа головы — решающий фактор, когда речь идет о красоте волос, уверен соучредитель New Hairline Бен Кларксон.

— Перхоть — самая распространенная причина потери волос. Грибковое образование на коже головы делает ее жирной и шелушащейся. Перхоть чрезвычайно сложно вылечить, и она есть почти у каждого человека, — заявил специалист.

Большинство людей обнаруживают проблему только, когда она проявляется зудом и белыми хлопьями на темной одежде. По словам Кларксона, перхоть ослабляет корни волос, что приводит к их выпадению. Остановить деструктивный процесс, помогут специальные уходовые средства.

Рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, если у вас постоянно появляется перхоть или другие раздражения кожи головы. Игнорирование проблем только усугубит ситуацию.

Также очень вредно постоянно завязывать мокрые волосы, не дав им просохнуть, предупредил эксперт. Во влажной среде на коже головы размножаются бактерии и грибковые инфекции.