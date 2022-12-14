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Более 20 экипажей Дорожного патруля помогают автомобилистам на улицах Москвы

Анастасия Колоскова
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Более 20 экипажей Дорожного патруля помогают автомобилистам на улицах Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На улицах столицы дежурит 21 экипаж Дорожного патруля, сотрудники которых помогают автомобилистам выбираться из снега, разбирают ДТП и регулируют дорожное движение. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Особенно сложно на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют — за ними собираются многокилометровые «хвосты», — отметили в ведомстве.

Так, застрявшие фуры утром в среду стали причиной перекрытий движения на 22-м, 41-м и 69-м километрах МКАД.

Дорожный патруль работает круглосуточно и без выходных. При необходимости количество экипажей будет увеличено, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

14 декабря сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе на уровне 9 баллов. Движение затруднено из-за большого количества снега на дорогах, снижения общих скоростей и мелких аварий.

Снегопад в Москве продолжится до субботы, а потом придут морозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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