Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Соллерс» начал продажи автомобилей под своим брендом

Евгений Белоусов
Экономика
«Соллерс» начал продажи автомобилей под своим брендом
Фото: Вечерняя Москва

Российская автомобильная компания «Соллерс» начала продажи автомобилей под своим брендом. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил генеральный директор организации Николай Соболев.

По его словам, в этом году компания планирует продать 900 автомобилей под собственным брендом. В течение двух-трех лет продажи планируется повысить до 30 тысяч автомобилей, а в следующие пять лет объем продаж и производства автомобилей может составить около 50 тысяч.

Цены на Sollers Argo стартуют от 2,5 миллиона рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость Sollers Atlant начинается от 2,9 миллиона рублей, передает ТАСС.

В конце октября компания Mercedes-Benz завершила процесс продажи своего завода и активов российскому дилеру «Автодом». При этом Mercedes-Benz — далеко не первый автопроизводитель, ушедший из России в этом году.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще бренды покинули страну и что будет со сборочными площадками, на которых эти компании работали. Например, еще одним недавно ушедшим автогигантом стала компания Nissan.

Автомобили Бизнес Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте