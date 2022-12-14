«Соллерс» начал продажи автомобилей под своим брендом

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Российская автомобильная компания «Соллерс» начала продажи автомобилей под своим брендом. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил генеральный директор организации Николай Соболев.

По его словам, в этом году компания планирует продать 900 автомобилей под собственным брендом. В течение двух-трех лет продажи планируется повысить до 30 тысяч автомобилей, а в следующие пять лет объем продаж и производства автомобилей может составить около 50 тысяч.

Цены на Sollers Argo стартуют от 2,5 миллиона рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость Sollers Atlant начинается от 2,9 миллиона рублей, передает ТАСС.

В конце октября компания Mercedes-Benz завершила процесс продажи своего завода и активов российскому дилеру «Автодом». При этом Mercedes-Benz — далеко не первый автопроизводитель, ушедший из России в этом году.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще бренды покинули страну и что будет со сборочными площадками, на которых эти компании работали. Например, еще одним недавно ушедшим автогигантом стала компания Nissan.