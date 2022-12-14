В Госдуме заявили о готовности России к наступлению на Чернигов и Одессу

Фото: Минобороны РФ

Российская армия готова перейти в наступление в зоне проведения специальной операции на Украине. Об этом в среду, 14 декабря, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

— С учетом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжелой артиллерии, ракет, которые необходимы для успешной работы по объектам националистов и наемников, — рассказал он.

Парламентарий подчеркнул, что России необходимо защитить все свои территории, «начиная с Херсона». Если же страны НАТО начнут передавать ВСУ ракеты с дальностью поражения в 500 километров, то Москве придется отодвигать их на такое же расстояние, объяснил он.

В настоящее время у России достаточно сил для взятия Одессы и Чернигова, передает слова Водолацкого «НСН».

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что Одесса и Чернигов могут стать частью российских территорий, если жители этих регионов выступят с таким требованием.

По мнению эксперта, продолжение наступательных действий ВС РФ не может прекращаться в зимний период, так как этого очень ждет коллективный Запад, чтобы ослабить Россию и нанести удар.