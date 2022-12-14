Мужчина украл 400 тысяч рублей у подмосковной пенсионерки

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Аферист украл у подмосковной пенсионерки 400 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 14 декабря.

По ее словам, злоумышленник действовал не в одиночку. 83-летней жительнице Орехово-Зуево позвонила неизвестная и представилась сотрудницей скорой помощи. Она сообщила, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП, в которой пострадал ребенок. Малышу, якобы, требовалась срочная операция, которая стоит 800 тысяч рублей.

Пожилая женщина ответила, что таких денег у нее нет, но есть половина суммы. Тогда аферистка сказала, что сможет договориться с коллегами о скидке. Средства на операцию мошенница предложила передать своему помощнику, который подойдет к подъезду пенсионерки. Женщина так и поступила.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Позже пострадавшая связалась с дочерью и выяснила, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных действий. Им оказался 34-летний житель Северо-Кавказского федерального округа. В ходе расследования выяснилось, что он причастен также к еще одному аналогичному преступлению. Тогда жертвой мошенников стала 71-летняя местная жительница.

В ходе допроса мужчина рассказал, что нашел работу курьером в интернете. В его обязанности входил сбор денег по адресам, которые ему сообщали неизвестные по телефону, и переводить средства на банковские счета, казанные работодателем. Себе мужчина оставлял небольшой процент от краденного.

Суд арестовал подозреваемого.

Другую группу мошенников задержали столичные полицейские в Калужской области. Двое местных жителей обманули пятерых пенсионеров из Москвы. Ущерб от их деятельности составил 300 тысяч рублей.