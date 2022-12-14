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К 100-летнему юбилею фронтового художника в Музее Победы отреставрировали его картины

Араз Салехов
Город
К 100-летнему юбилею фронтового художника в Музее Победы отреставрировали его картины
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы отреставрировали произведения художника-фронтовика Бориса Неменского перед открытием его персональной выставки. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Все материалы, которые использует реставратор, должны быть максимально обратимы, должны легко удаляться, они не должны, как пластмасса или акрил, застывать навечно. Это в основном водорастворимый клей, водорастворимые краски. Главная задача реставратора, прежде всего, устранить все разрушения, максимально восстановить предмет искусства, — рассказала реставратор Музея Победы Анна Одинцова.

В ходе работ специалисты музея обновили пять работ. Все картины представят на выставке «Художник эпохи», которая начнет работу 15 декабря. В общей сложности в экспозицию войдут более 50 работ. Выставка будет работать в Музее Победы до 15 января 2023 года, она посвящена столетию со дня рождения Неменского.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что с 15 по 23 декабря в Москве впервые пройдет выставка «Находки в реставрации». По ее словам, специалисты нашли на ВДНХ горельеф «Праздничный Ленинград», архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники.

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