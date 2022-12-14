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В Госдуме заявили, что финансируемые Западом СМИ и НПО начали прямую организацию диверсий

Александр Афонин
Общество
В Госдуме заявили, что финансируемые Западом СМИ и НПО начали прямую организацию диверсий
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ряд СМИ и неправительственных организаций (НПО), находящиеся на финансировании стран Запада, перешли от вмешательства во внутренние дела страны к прямой организации диверсий на ее территории. Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

— Опасная тенденция в том, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству в наши внутренние дела и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению, — сказал он.

По его словам, профильная комиссия Госдумы имеет в своем распоряжении свидетельства планов Запада. Они заключаются в дестабилизации внутриполитической повестки, а также подрыве экономической безопасности и обороноспособности России. Всего в этом году была зафиксирована 21 диверсия, передает ТАСС.

Накануне вице-спикер российского совета федерации Константин Косачев заявил, что когда поднимается вопрос гарантий безопасности для России, у Франции и Германии проявляется чувство самосохранения. По его словам, сегодня подходах Запада по данному вопросу наблюдается раскол.

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