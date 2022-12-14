Экологи рассказали о состоянии живущих возле гостиницы «Юность» пары гусей

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Гуси, живущие возле гостиницы «Юность» в столичном районе Хамовники, находятся в нормальном состоянии, помощь людей птицам не требуется. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Государственный природоохранный центр».

— Специалисты прибыли по месту вызова и во взаимодействии с заявителем предприняли попытки отлова гусей. При приближении человека улетают. Несмотря на то, что птицы обессилели на перелете и у самки травмирована лапа, птицы в нормальном физиологическом состоянии — «на крыле», — говорится в сообщении.

После отдыха гуси будут способны к дальнейшему перелету, поэтому никакая дополнительная помощь со стороны людей им не нужна, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого орнитолог Вадим Мишин рассказал, чем нельзя подкармливать птиц зимой. По словам эксперта, птицы, которые живут в городе, сильнее других подвергаются опасности из-за нехватки корма или лакомств плохого качества. При этом он добавил, что пернатым можно давать любые орехи, кроме миндаля.