Водителя, устроившего смертельное ДТП со снегоуборочной машиной, арестовали

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Россия, Москва, Нарышкинский проезд Карта всех событий

Водителя иномарки, который врезался в снегоуборочную машину на пересечении Страстного бульвара и Большой Дмитровки, арестовали. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 14 декабря.

По ее словам, в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд учел позицию прокуратуры Центрального административного округа Москвы и арестовал подозреваемого до 11 февраля 2023 года.

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ДТП, о котором идет речь, произошло в ранним утром 11 декабря в центре столицы. 29-летний водитель Ford Explorer, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на полной скорости вылетел на перекресток и врезался в небольшую снегоуборочную машину. В результате аварии скончался 20-летний водитель мини-трактора.