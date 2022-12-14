В Иране сообщили о диалоге по поставкам автомобилей в Россию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия и Иран находятся на стадии переговоров по поставкам автомобилей иранского производства на российский рынок. Об этом в среду, 14 декабря, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

— Я очень надеюсь, что как можно скорее мы приведем наше взаимодействие в данной сфере в практическую плоскость... Это постоянно присутствует в нашей повестке дня, диалог идет по этому вопросу, и мы претворим это взаимодействие в жизнь, — отметил он.

По его словам, некоторые российские автомобили уже присутствуют на иранском рынке. Дипломат выразил надежду, что в обозримом будущем автомобили иранского производства тоже смогут присутствовать на российском рынке. Джалали добавил, что в ходе обсуждения стороны подняли тему совместного производства автомобилей, сообщает ТАСС.

В середине ноября глава компании «Автоваз» Максим Соколов заявил, что концерн изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей. При этом он уточнил, что концерн в настоящее время не находится в стадии запуска этих проектов.

Профессор, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как Иран более 40 лет живет под санкциями. По его мнению, правительство Ирана пытается переломить негативный тренд и даже провозгласило «экономику сопротивления».