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Стало известно, как можно присвоить найденную на улице вещь

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Стало известно, как можно присвоить найденную на улице вещь
Фото: shutterstock

Найденную на улице вещь можно присвоить только через полгода после подачи заявления о находке. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 14 декабря.

По ее словам, сперва необходимо будет подать заявление о находке и специально указать, что в случае, если владелец не найдется, то вещь необходимо передать вам. Через шесть месяцев после выполнения всех возможных действий по обнаружению хозяина вещи вы сможете прийти в полицию с талоном-уведомлением и получить свою «новую собственность».

В противном случае, если не заявить о находке и просто оставить ее себе, эти действия могут быть квалифицированы как кража. Подробнее о различиях этих двух понятий Анастасия Анфиногенова рассказывала ранее.

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