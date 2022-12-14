Музей Победы продлит время работы с 24 декабря по 8 января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Время работы Музея Победы будет продлено в период с 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 14 декабря.

— Музей Победы в новогодние праздники увеличивает время работы. С 24 декабря до 8 января главное здание музея на Поклонной горе будет открывать свои двери для гостей раньше, чем обычно, — с 09:30, а работать — до 22:00, — говорится в сообщении.

Кроме того, 31 декабря музей будет открыт до 16:00, а кассы будут обслуживать гостей до 14:00. При этом 1 января в учреждении, как уточняется, будет выходной день.

В новогодние праздники посетители смогут увидеть экспозицию Зала исторической правды, мультимедийный зал «Лица Победы», коллекцию портретов героев войны в Зале Полководцев и многое другое.

До этого сообщалось, что в Музее Победы отреставрировали произведения художника-фронтовика Бориса Неменского перед открытием его персональной выставки. Все картины представят на мероприятии «Художник эпохи», которая начнет работу 15 декабря.